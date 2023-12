Nel gazebo di "Insieme per Pescara" si raccolgono le idee sulla città del futuro

Il movimento "Insieme per Pescara", nato dalla collaborazione tra le associazioni Pescara Pulita e Rinascita Pescara Centro, ha organizzato oggi pomeriggio il suo primo gazebo informativo lungo corso Umberto, distribuendo volantini e sottoponendo un sondaggio ai cittadini, per consentire loro di esprimere in forma anonima un'opinione su cosa non vada bene in città e sugli aspetti che eventualmente andrebbero migliorati.

Tra i punti programmatici che "Insieme per Pescara" ha raccolto in questi ultimi mesi figurano la necessità di riqualificare gli spazi urbani, sia centrali che periferici, l'ordinaria manutenzione, un piano asfalti che risolva definitivamente il problema delle buche, agevolazioni al commercio e il ripristino dei vigili di quartiere, figure molto importanti per la sicurezza anche in semplice chiave di deterrente.

Il movimento chiede altresì un piano del verde che non preveda più tagli degli alberi e la possibilità di "tornare a vivere le sponde fluviali", recuperando dunque il fiume nella sua fruibilità turistica e non solo. Infine, viene sollecitata l'istituzione dell'assessorato al rapporto diretto con il cittadino, controllo cantieri e strade. L'esperienza odierna, che ha ottenuto riscontri positivi, verrà ripetuta nello stesso luogo sabato 30 dicembre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.