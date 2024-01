GazaGlobalAction, sit in di protesta in piazza della Rinascita

Anche Pescara scende in piazza con un sit-in di protesta e solidarietà aderendo al #GazaGlobalAction, la "giornata d'azione" globale per Gaza che è in programma sabato 13 gennaio, nel 99º giorno di assedio alla popolazione civile palestinese. Sono molti i paesi in Europa, Africa, Asia e America Latina che hanno già aderito a questa giornata d'azione globale, che prevede lo svolgimento di varie marce. Decine le città nel Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Svizzera, Danimarca, Sudafrica, Nigeria, Ghana, Giappone, Indonesia, Corea del Sud, Australia, Brasile, Giordania, Turchia, Italia e altre, mobilitate per chiedere un cessate il fuoco permanente e la fine degli attacchi israeliani sul territorio assediato.

Il Forum palestinese in Gran Bretagna, uno dei gruppi impegnati per i diritti umani che organizzano la campagna, ha dichiarato che il numero crescente di città che si uniscono all'azione globale "riflette un impegno condiviso per porre fine alla violenza a Gaza". Nello specifico, il Forum ha detto: “Siamo uniti nella campagna #GazaGlobalAction, inviando un messaggio clamoroso: il mondo chiede cambiamento, giustizia e un futuro libero dalla violenza”, aggiungendo la “triste realtà” di Gaza “evidenzia l’urgente necessità di attenzione internazionale, di aiuti umanitari e di sforzi coordinati per una soluzione giusta e duratura del conflitto”.

Le proteste del 13 gennaio si terranno, simbolicamente, proprio un giorno prima del 100° giorno dall’inizio dell’aggressione israeliana a Gaza, che ha provocato l’uccisione ed il ferimento di almeno il 4% della popolazione di Gaza. Tra coloro che parteciperanno alla mobilitazione pescarese, prevista a partire dalle ore 11 in piazza della Rinascita, figurano la Rete di Solidarietà con la Palestina e Pace nel Mediterraneo/Abruzzo Molise, Rifondazione Comunista, Mediterranea Pescara, Collettivo Zona Fucsia, Gruppo Alhena e Arci Pescara.