Si è insediato in Comune il garante per l'infanzia e l'adolescenza: i contatti per le segnalazioni dei cittadini

Dal 2 novembre scorso si è ufficialmente insediata nel suo ufficio in municipio a Pescara Teresa Ascione, nominata dal consiglio comunale lo scorso 27 ottobre Garante per l'infanzia e l'adolescenza. La nomina arriva per pianificare una serie di attività basandosi sulla convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 1989, e si tratta di un passaggio importante per la tutela dei diritti dei minori, anche in base alle segnalazioni che la Ascione riceverà.

Altro aspetto fondamentale, tra le diverse funzioni dell’organismo, è quello di favorire la presa di coscienza dei propri diritti da parte dei diretti interessati e delle famiglie, vigilando nel contempo sull’attuazione delle convenzioni internazionali e delle norme in materia. Il vicesindaco Santilli plaude la nomina ed auspica che possa ottenere risultati importanti per la città:

"Fra i compiti di questo ufficio vi è infatti quello di formulare osservazioni e proposte che possano consentire alle istituzioni e agli enti che a vario titolo operano nel mondo della minore età di migliorare gli standard dei servizi. E in questo le competenze e la professionalità del Garante giocano un ruolo decisivo, divenendo un punto di riferimento cui rivolgersi per avere informazioni e chiedere un parere. Auguro davvero “buon lavoro” alla dottoressa Ascione"

Il Garante può essere contattato all'indirizzo email: garanteinfanziaadolescenza@comune.pescara.it