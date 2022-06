Garante degli anziani: "Scelta grave e incomprensibile spostare da via Rieti i poliambulatori: tanti i disagi"

La chiusura dei poliambulatori di via Rieti e il traferimento nella sede di via Rio Sparto a San Donato, nella zona di Pescara sud, “sta procurando un serio disagio a tutti gli anziani residenti nelle zone centrali della nostra città, soggetti fragili e molto spesso disabili”. A denunciarlo è il garante per gli anziani di Pescara Giancaro Roio che definisce quanto sta accadendo “grave ed incomprensibile” come accaduto anche “con i vari cambiamenti di sede del reparto endocrinologia e diabetologia a cui specialmente gli anziani devono necessariamente fare spesso ricorso”.

“Tutto questo - incalza Roio - nonostante i finanziamenti del pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) che dovrebbero garantire un sistema di assistenza sanitaria intermedia maggiormente diffusa sul territorio, specialmente a favore degli anziani. Se a quanto detto aggiungiamo la pervicace e ingiustificabile resistenza ad accordare agli anziani over 70 il limitato 'privilegio' di poter accedere agli uffici Asl al pubblico utilizzando specifiche corsie preferenziali, come da me ripetutamente e formalmente richiesto in passato alla dirigenza Asl, se ne ricava il convincimento che per loro l’anziano non è evidentemente meritevole di quella umana e compassionevole considerazione e rispetto”.