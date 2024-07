Finiti i lavori nella galleria San Silvestro: ora il dissequestro e la riapertura

Terminati i lavori di ristrutturazione della galleria San Silvestro che collega con la circonvallazione Pescara e Francavilla al Mare. L'annuncio è del deputato della Lega Alberto Bagnai e del segretario regionale del partito Luigi D'Eramo che parlando di “una buona notizia per l'Abruzzo” e della “ennesima promessa mantenuta grazie all'impegno del ministro Matteo Salvini che si è speso da sempre in prima persona per modernizzare le infrastrutture della regione e, in questo caso, per sbloccare entro l'estate un intervento atteso da tempo. “Oggi – aggiungono Bagnai e D'Eramo – salutiamo con favore questo successo”. Quindi il plauso ad Anas “per l'ottimo lavoro svolto per ripristinare la galleria, anche con il consolidamento dell'altro imbocco”.

“Ora – concludono - confidiamo che la magistratura proceda celermente con il dissequestro dell’opera, permettendo agli automobilisti di poter percorrere la nuova galleria. Lo avevamo promesso, e con concretezza ed efficacia ci siamo riusciti”. La galleria è chiusa da novembre 2023 quando a causa delle forti piogge, una parte della parete è crollata.

Parole quelle di Bagnai e D'Eramo che arrivano a poche ore dall'ultimo videomessaggio pubblicato sulla sua pagina social dalla sindaca di Francavilla al Mare Luisa Russo che da mesi incalza soprattutto l'Anas per avere risposte. Comunicazioni ufficiali, se si eccettua quella ora arrivata dalla Lega, non ne ha ricevute fa sapere nel video, sottolineando però che ancora una volta, secondo indiscrezioni, la data di riapertura della galleria sarebbe lunedì 15 luglio.

Proprio su quella data la sindaca ha insistito nelle settimane scorse dopo che, inizialmente, si era parlato per i primi di luglio. Nel suo messaggio Russo annunciava una protesta in caso di mancata riapertura non ci sarà lunedì, ma a questo punto tutto dipenderà dalla magistratura.

Da parte sua, ha comunque aggiunto la sindaca nel ricordare le difficoltà vissute in questi mesi e che comunque continueranno fino a quando la galleria non sarà effettivamente di nuovo fruibile, sul territorio. L'occasione per esprimere il suo dispiacere per il fatto che “i rappresentanti degli altri territori danneggiati non abbiamo unito la loro voce alla mia a cominciare dal presidente della Regione che avrebbe dovuto farsi carico del problema”.

Sembra che ora però tutto si sia risolto con l'annuncio ufficiale di Bagnai e D'Eramo sulla fine dei lavori. Non resta a questo punto che aspettare il 15 luglio per vedere se la riapertura ci sarà o meno e se così non fosse, se da Francavilla al Mare partirà la protesta annunciata.