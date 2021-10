Circonvallazione, Masci scrive all'Anas per chiedere la riapertura della galleria San Giovanni

La riapertura urgente della galleria San Giovanni lungo la circonvallazione di Pescara.

È quella che chiede il sindaco Carlo Masci con una lettera inviata all'Anas.

La missiva del primo cittadino deriva dalle numerose lamentele da parte degli automobilisti che si trovano a percorrere quel tratto di strada.

La richiesta è chiara: il ripristino delle normali condizioni di viabilità sulla circonvallazione, compromesse dalla chiusura di uno dei due versi di marcia della galleria San Giovanni: «Sono ormai divenuti insostenibili i disagi denunciati dai tanti cittadini che quotidianamente percorrono quest’asse viario di fondamentale importanza per la provincia di Pescara e per l’intera regione, ma che purtroppo in quel tratto è interdetto al traffico da molti mesi. Questo ha determinato congestionamento del flusso veicolare, allungamento dei tempi di percorrenza e aumento dei livelli in inquinamento».

Masci reclama con forza l’immediata riapertura al transito della galleria e quindi la piena fruibilità dell’arteria, che ha una funzione strategica per lo sviluppo economico dell’area metropolitana: «Si tratta di una questione prioritaria e quindi si rende indifferibile mettere in atto interventi che pongano fine a questa situazione. Mi aspetto dall’Anas di essere messo subito a conoscenza del crono-programma e dello stato di avanzamento dei lavori».