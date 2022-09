Le formazioni del Futsal Pescara 1997 accolte a palazzo di città per la nuova stagione agonistica

Sono state ricevute a palazzo di città le formazioni del Futsal Pescara1997 che si preparano alla nuova stagione agonistica. Presenti il sindaco Carlo Masci, l'assessore Patrizia Martelli e il presidente del consiglio regionale. La società attualmente vanta una squadra maschile di serie A che eredita dall'Acqua & Sapone: uno scudetto nel 2017/2018, 3 Coppe Italia (2014, 2018, 2019), 2 Supercoppe italiane (2014, 2018), 1 Winter Cup (2017), 2 scudetti giovanili (2013, 2018); una squadra femminile – l’ex Montesilvano – sempre in serie A, reduce dall'ennesima finale Scudetto, tra le più decorate del Paese e con una lunga storia di titoli collezionati negli anni: 4 Scudetti (2006/2007 con il nome Città di Pescara, 2010/2011, 2015/2016 e 2020/2021), 4 Supercoppe (2007, 2011, 2016, 2018), una Coppa Italia (2018), una Coppa della Divisione (2019) e un 2° posto all’European Women’s Tournament; una squadra maschile in serie B, la terza serie nazionale, che darà spazio e occasioni ai giovani più talentuosi d’Abruzzo.

Il settore giovanile ha tre formazioni: Under 19, Under 17 e Under 15, che permetteranno alle nuove leve di conoscere, apprendere e praticare questo sport con tecnici di primo livello e a tu per tu con i colleghi di prima squadra, molti dei quali grandi campioni di livello internazionale. In cantiere anche una scuola di calcio a cinque per i più piccini, capace di appassionare e avvicinare fin dai primi anni i futuri atleti della città (e loro famiglie).

Il sindaco Carlo Masci ha dichiarato:

"Il Futsal è un orgoglio per la città di Pescara, per i tanti successi ottenuti, ma rappresenta anche e non solo lo spirito della competizione. Lo sport infatti insegna le regole, attribuisce valori morali, fa comprendere a chi lo pratica che bisogna anche saper perdere senza dimenticare il rispetto per l’avversario. Auguro alla Futsal Pescara di sapersi confermare ai livelli cui ci ha abituato, ringrazio gli atleti, i tecnici e i dirigenti qui presenti".

L'assessore Martelli sulla squadra femminile:

"Sono certa che questa volta farà di tutto per prendersi quello Scudetto svanito per un niente lo scorso anno. L’amministrazione è con voi per quanto nelle nostre possibilità per potervi sostenere nella vostra attività. In bocca al lupo a tutti voi!"