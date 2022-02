Emergenza furti ai Colli, il consigliere Di Pasquale scrive al prefetto: "Potenziare i pattugliamenti"

Torna l'emergenza sicurezza legata ai furti nel quartiere Colli. Lo ha fatto sapere il consigliere comunale di Forza Italia Alessio Di Pasquale, che è anche vicepresidente della commissione sicurezza. Il consigliere forzista chiede la convocazione di una seduta straordinaria del comitato per l'ordine e la sicurezza, e per questo ha scritto al prefetto chiedendo di agire subito, aumentando anche i pattugliamenti nella zona per restituire ai cittadini tranquillità e sicurezza.

Di Pasquale si è rivolto anche al questore Liguori, evidenziando come nelle ultime settimane ci sia stata una escalation di atti criminali predatori nelle abitazioni di ogni tipo, dai condomini, alle abitazioni e villette:

"Ogni giorno si stanno moltiplicando le segnalazioni e le denunce di cittadini riferite a intrusioni di ignoti all’interno delle loro abitazioni, completamente svaligiate con annessi danneggiamenti. In molti casi si tratta di ‘colpi’ messi a segno e scoperti al rientro a casa dei residenti, e si tratta di una fortuna che, quanto meno non mette in pericolo vite umane, ma spesso tali fenomeni si stanno verificando anche quando all’interno delle abitazioni

prese di mira ci sono ancora i residenti, magari all’ora dei pasti, o di sera, mentre la famiglia è intenta a guardare qualche trasmissione televisiva, e i malviventi riescono a introdursi nelle case passando dai balconi, approfittando del buio della notte e scassinando qualche serratura di porte e finestre. "

Solo per puro caso, prosegue il consigliere, fino ad oggi non ci sono stati episodi più gravi come aggressioni che potrebbero avvenire qualora i malviventi venissero scoperti durante il fatto reagendo in modo spropositato, con i residenti che stanno collaborando per cercare di risalire agli autori dei colpi, parlando di un'auto nera sospetta che si aggira nelle vie del quartiere, e uomini che girano indossando berretti che coprono il viso.

"Ora, è evidente che tali accadimenti hanno diffuso un clima di paura comprensibile e scontato, nel quartiere, facendo scendere una sorta di coprifuoco, specie tra le donne che devono uscire e rientrare dopo la spesa o le commissioni giornaliere e che ormai hanno un timore comprensibile. Tale situazione oggi ci impone di alzare il livello di attenzione sul nostro territorio, non solo per garantire la sicurezza, ma soprattutto per ripristinare un’opportuna percezione del senso stesso di sicurezza. Le forze dell’ordine sono già, senza alcun dubbio, un presidio di legalità e siamo certi che vedremo presto definiti i contorni degli eventi finiti negli ultimi giorni agli onori della cronaca. Ma mi corre l’obbligo istituzionale, in qualità di consigliere comunale, Vicepresidente della commissione sicurezza del territorio, chiedere formalmente al prefetto e al questore un supplemento di attenzione e di presenza nel quartiere Colli, al fine di riportare la sufficiente tranquillità, serenità, ordine e rispetto delle regole e della legalità nel rione, anche mettendo a punto una strategia di intervento e di pattugliamento specifico che, sono certo, sarà all’ordine del giorno della prossima riunione della commissione prefettizia per l’ordine e la sicurezza”.