A Roma l'ultimo saluto a Franco Marini, l'ex presidente del Senato riposerà in Abruzzo

A Roma oggi, 11 febbraio, è stato dato l'addio a Franco Marini, l'ex presidente del Senato morto a 87 anni per complicazioni da Covid. I funerali del senatore, che fu anche ministro del lavoro nonché fervente sindacalista, si sono tenuti in mattinata in forma strettamente privata nella chiesa di San Roberto Bellarmino, a piazza Ungheria. Ieri, invece, è stata allestita per tutta la giornata la camera ardente a Villa Mafalda, dove Marini era stato ricoverato una volta dimesso dall'ospedale di Rieti.

Tra le persone che si sono recate nella nota casa di cura romana a salutare per l'ultima volta l'esponente politico abruzzese, anche il capo dello stato Sergio Mattarella e il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Ora Marini riposerà nel cimitero di San Pio delle Camere, paese dove era nato.