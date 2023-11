D'Alfonso sui funerali di Bruno Passeri: "Ricordarlo vuol dire collocarlo in una possibile immortalità"

L'onorevole Luciano D'Alfonso (Pd) è intervenuto sui funerali di Bruno Passeri, ex sindaco di Loreto Aprutino, che si terranno nel pomeriggio di oggi, 19 novembre, alle ore 14,30 nella chiesa di San Pietro a Loreto: "Oggi saluteremo Bruno Passeri poiché è terminato il primo tempo della sua vita su questa terra", scrive D'Alfonso sui social. "Salutarlo durante le onoranze funebri vuol dire trattenerlo su questa terra, grazie ad un pensiero partecipato di memoria collettiva. Ricordarlo vuol dire collocarlo in una possibile immortalità fatta di ritrovamento della sua opera, delle sue parole, delle sue iniziative. Bruno Passeri non si è mai seduto sulle agiatezze della quasità. È stato sempre denso della sua motivazione per le ragioni delle zone interne e dei territori che hanno cominciato con minori opportunità".

Bruno Passeri, aggiunge D'Alfonso, "l’ho trovato adulto in Provincia, conoscitore dell’intero della provincia di Pescara, prima capogruppo e poi stimatissimo Vice Presidente. Poi è stata la volta della Regione, pensando a tante economie quante erano le differenze territoriali degli Abruzzi, sempre promuovendo la piccola impresa e lo specifico del valore della nostra capacità produttiva. Bruno ha conosciuto il dolore e, anche nella sofferenza, ci ha spiegato la capacità di resistenza. La sua testimonianza ci insegna a non fare finta, a essere autentici, a non fotocopiare ciò che è alla moda".

E infine: "Le sue battaglie lo trovavano sempre pronto a pagare in prima persona, anche dentro la comunità politica di appartenenza, a reggerne la fatica solitaria, a non lamentarne la sofferenza tagliente. Bruno ti ho visto all’opera e con Tonino Corneli hai saputo ricostruire una Provincia che si capiva, capace di intrapresa e di veduta. La tua Provincia di Pescara ha edificato una Classe dirigente mai rinunciataria, perché sempre pronta alla battaglia capace di valere e prevalere! Grazie, caro Bruno, per tutto quello che ci hai insegnato con il tuo servizio alla comunità".