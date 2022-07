La proposta di Frattarelli e Sclocco: "Intitolare la strada pendolo a Paola Sereni, simbolo di Villa del Fuoco"

Intitolare la strade pendolo a Paola Sereni, ex insegnante scolastica, punto di riferimento per intere generazioni nate e cresciute a Villa del Fuoco e prima presidente della circoscrizione 3. A chiederlo i consiglieri della lista "Per Sclocco sindaco" Mirko Frattarelli e Marinella Sclocco, che si rivolgono all'amministrazione comunale affinchè la strada, di recente realizzazione, venga intitolata alla donna morta a 96 anni nel 2021 e che nel 2017 aveva ricevuto il Ciattè d'Oro.

"Una donna combattiva, sensibile e di grande intelligenza e cultura. Una insegnante autorevole, amata e rivoluzionaria nei metodi. Una vera icona, soprattutto nel quartiere dove ha vissuto e ha insegnato, nelle scuole di via Nora e poi in via Giardino. Chiediamo al sindaco e all'assessore competente di riconoscere lo straordinario lavoro di Paola Sereni e di ricordare il suo impegno e la sua immensa dedizione all'insegnamento intitolandogli la nuova strada pendolo, diventata simbolo dello sviluppo urbano dell'intero quartiere. Sarebbe un gesto meraviglioso per onorare una donna dall'immensa generosità che ha dato tanto alla città e ai suoi studenti. Una donna d'altri tempi che ha formato e cresciuto migliaia di ragazze e ragazzi che la ricordano con un affetto smisurato e prezioso."

Pescara, spiegano i consiglieri, ha il dovere di ricordare donne come Paola Sereni, come testimonia anche la sua amica ed insegnante Franca Delle Lenti che con lei, insieme al marito Plinio Pelagatti, ha condiviso tante battaglie per il quartiere per la scuola.