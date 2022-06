La denuncia dei consiglieri Frattarelli e Sclocco: "Degrado inaccettabile nell'ex campo Rampigna"

Degrado assoluto, abbandono ed erba alta nell'ex campo Rampigna in centro a Pescara. A denunciare la situazione i consiglieri della lista Sclocco Sindaco Mirko Frattarelli e Marinella Sclocco, che parlano di condizioni pietose ed inaccettabili fra sporcizia ed erba alta più di due metri:

"Una situazione di incuria inspiegabile, segnalata da decine di residenti della zona che non ne possono più della presenza di migliaia di insetti e addirittura serpi, avvistate dai cittadini della zona. Tutto questo accade nel centro città, di fianco alla questura e al cinema più storico del territorio, il cinema Teatro Massimo. Come possiamo tollerare tutto ciò? Due anni fa sotto il campo rampigna riemersero i resti di una donna vissuta in quella che fu l'antica città romana di Ostia Aterni."

I consiglieri di centrosinistra ricordano che il sindaco annunciò come i fondi Pnrr sarebbero stati utilizzati per proseguire gli scavi ed aprire il parco archeologico anche con la collaborazione del ministero dei beni culturali e della soprintendenza:

"In due anni cosa è stato fatto? A che punto siamo? L' ex campo Rampigna non può stare in queste condizioni di degrado assoluto. Perlomeno, in attesa dei fondi indispensabili per continuare a scoprire cosa si nasconde sotto il campo Rampigna, bisognerebbe ripristinare decoro e pulizia."