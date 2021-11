Frattarelli e Sclocco sui lavori in viale Marconi: "Sospendere il cantiere fino alla sentenza sul filobus"

Bloccare i lavori in viale Marconi in attesa del pronunciamento del consiglio di Stato sul filobus. Lo hanno chiesto i consiglieri d'opposizione Mirko Frattarelli e Marinella Sclocco della lista "Sclocco sindaco" che intervengono nell'animato dibattito cittadino sui lavori per il nuovo assetto dell'asse viario cittadino. Secondo i consiglieri, i commercianti hanno ragione nel protestare contro le quattro corsie, definite una follia:

"La cancellazione di centinaia di posti auto sono una mazzata per il tessuto commerciale non solo di viale Marconi ma di tutta portanuova. Quattro corsie vogliono dire uccidere definitivamente la vocazione commerciale di viale

Marconi e mettere sul lastrico centinaia di famiglie. Il centrodestra però dopo i tavoli e gli incontri con i residenti e i titolari delle attività commerciali della zona non intende tornare indietro, nonostante le spaccature interne alla

maggioranza siano evidenti ed è sotto gli occhi di tutti la crepa intorno al centrodestra, diviso sul progetto. Ci inseriamo nel dibattito con una proposta ragionevole: sospendiamo i lavori su viale Marconi in attesa della decisione del consiglio di Stato sul progetto della filovia sulla strada parco."

Secondo Frattarelli e Sclocco, occorre tenere conto della sospensione dei lavori per la filovia nel primo lotto lungo la strada parco, considerando che potrebbe arrivare dal consiglio di Stato una conferma definitiva dello stop dei lavori per il Brt con ovvie ripercussioni anche su viale Marconi dove dovrebbe transitare il mezzo.

"È inutile forzare la mano e andare avanti con il bizzarro progetto di viale Marconi, quando tra qualche mese lo stesso consiglio di Stato potrebbe confermare la sentenza del Tar e rimettere nuovamente tutto in discussione. La verità è che si sta spendendo denaro pubblico ad occhi chiusi senza fare i conti con la realtà, invece di assumere decisioni ponderate e ragionevoli nell’interesse di tutti i cittadini pescaresi." Anche il presidente della commissione attività produttive e commercio Fabrizio Rapposelli aveva chiesto una sospensione dei lavori in attesa del pronunciamento del consiglio di Stato sulla filovia.