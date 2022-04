Frattarelli e Sclocco sui debiti del Comune: "Una montagna di soldi spesi nonostante il buco finanziario"

Duro attacco dei consiglieri della lista di centrosinistra "Sclocco sindaco" all'amministrazione comunale in merito alla vicenda dei debiti accumulati dall'ente. Secondo Mirko Frattarelli e Marinella Sclocco, l'amministrazione Masci ha trascurato questo problema che ora si ripercuoterà sulle tascche dei cittadini:

"La verità è che il sindaco e i suoi assessori sapevano benissimo a cosa il comune di Pescara andasse incontro, ma nulla è stato fatto in questi due anni, se non spendere montagne di denaro pubblico senza cognizione, aggravando ancora di più le casse del comune. Nonostante la filiera a guida centrodestra presente sia in comune che in regione, ma anche al governo nazionale, i nostri amministratori sarebbero dovuti andare a Roma e dialogare con i parlamentari abruzzesi e con il governo. Atteggiamento utilizzato sia dal comune di Napoli che dal comune di Reggio Calabria, che pur nelle nostre stesse condizioni, sono riusciti in questa maniera a risolvere i loro problemi."

I consiglieri proseguono elencando le misure prese dalla giunta Masci che stanno pesando sui cittadini:

"Si è cominciato con l'operazione strisce blu, dal centro alle periferia oggi parcheggiare è diventato impossibile. Tutte le maggiori aree parcheggio della città risultano essere a pagamento, scontentando migliaia di cittadini pescaresi. La cosa che ci lascia allibiti, è che il centrodestra pur sapendo delle condizioni critiche e di deficit delle casse del nostro comune, ha sperperato centinaia di migliaia di euro. Pensiamo ad esempio a tutti i soldi pubblici che il comune ha speso e sta spendendo per il cantiere della filovia sulla strada parco. Ricordiamo all'amministrazione che tra sei mesi la sentenza del Tar potrebbe rimettere in discussione il cantiere stesso. Sarebbe stato opportuno fermarsi. Pensiamo anche al denaro speso per viale Marconi, per il giro d'Italia, e per tutti quegli interventi superflui e non necessari che in questi due anni si sono effettuati e che potevano evitarsi date le condizioni precarie delle casse pubbliche. Questo atteggiamento lo condanniamo aspramente, perché è innanzitutto una mancanza di rispetto verso tutti i cittadini che soprattutto in questo momento storico, tra aumenti di ogni tipo, dal gas e alla luce, fino ad arrivare ai beni di prima necessità, non si aspettavano provvedimenti così duri da parte del proprio comune."

Ricordiamo che l'assessore al bilancio Eugenio Seccia aveva rassicurato i cittadini che i conti dell'ente comunale sono in regola e non vi è alcun rischio di dissesto finanziario, con le casse dell'ente che anzi fanno registrare costantemente un aumento delle entrate.