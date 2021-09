La denuncia del consigliere Frattarelli: "Parco dei sogni nel degrado, giochi rotti o pericolanti" [FOTO]

Degrado e abbandono assoluto nel parco dei sogni in via Mafalda di Savoia a Pescara. La denuncia arriva dal consigliere comunale della lista Sclocco sindaco Mirko Frattarelli che evidenzia come lui stesso abbia segnalato pubblicamente e nei tavoli comunali la situazione da otto mesi, senza avere risposta con l'area giochi, donata qualche anno fa dal Rotary Club, completamente sommersa dal degrado:

"Pedane e percorsi per le carrozzelle inesistenti. Giochi rotti, divelti, sporchi e imbrattati dall'inciviltá. Bottiglie di vetro e le storiche magnolie di piazza salotto che ora sono ospitate dal parco dei sogni, secche e sofferenti per colpa dell'impianto di irrigazione spento e danneggiato.

Due anni fa come centrosinistra chiedemmo l'installazione di telecamere di video sorveglianza proprio in questo parco, per limitare e scoraggiare il vandalismo crescente. Sindaco e assessori presero l'impegno. Sono passati 24 mesi e il parco é peggio di prima."

Frattarelli evidenzia come siano state fatte solo promesse mai mantenute chiedendosi come si possa accettare una situazione del genere facendo giocare i bambini in condizioni di degrado assoluto:

"Ogni giorno ricevo numerose segnalazioni su tutta la cittá per verificare le condizioni dei parchi cittadini. Le aree verdi sono un bene prezioso e fondamentale per i cittadini, bambini e anziani in primis.

Sono decine le aree in queste condizioni, a testimonianza di come manchi una visione e un progetto di riqualificazione e manutenzione d'insieme delle aree verdi pubbliche.

Urgono interventi seri e lungimiranti e non operazioni lampo per mettere una toppa e far sí che il giorno dopo torni tutto come prima tra spazzatura e inciviltá."