Il consigliere di centrosinistra Frattarelli sui parcheggi a pagamento lungo la riviera: "Questa è l'amministrazione delle tasse"

Nuovo attacco all'amministrazione comunale da parte del consigliere d'opposizione di centrosinistra Mirko Frattarelli. Il consigliere della lista "Sclocco sindaco", infatti, torna sulla questione dei parcheggi a pagamento in città, e dopo le critiche riservae alla giunta Masci per il riassetto della sosta che ha portato ad aumentare le zone con le strisce blu, polemizza sulla decisione di rendere a pagamento i parcheggi presenti in alcune zone della riviera di Pescara:

"Questa è l'amministrazione delle tasse. Nel periodo più nero e difficile degli ultimi anni, l'amministrazione comunale tartassa anche i bagnanti. Non si può pensare di fare cassa sulla pelle dei cittadini pescaresi. Tutte le aree parcheggio più importanti della città stanno diventando a pagamento. " A tal proposito, Frattarelli da noi interpellato fa sapere che verrà a breve presentata una mozione al consiglio comunale in cui si chiede a giunta e sindaco di rivedere la decisione e lasciare gli stalli lungo tutta la riviera gratuiti.

L'amministrazione comunale già lo scorso anno, con l'assessore Luigi Albore Mascia, aveva anticipato che a partire dall'estate 2022 sarebbe entrata in vigore la sosta a pagamento in alcune zone specifiche individuate su entrambe le riviere, e la decisione è stata ora confermata in attesa della firma della relativa delibera che porterà la società Pescara Multiservice, che si occupa dei parcheggi a pagamento in città, ad avviare i lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale oltre al posizionamento dei relativi parcometri.