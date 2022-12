Frattarelli attacca Masci dopo il commento sullo stop alla filovia: "Il sindaco ha offeso i cittadini pescaresi"

Duro commento di Mirko Frattarelli, consigliere comunale di centrosinistra e capogruppo della lista "Sclocco sindaco" che attacca il sindaco di Pescara Carlo Masci dopo il suo commento alla sentenza del tar di Pescara che ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste e dal comitato per la tutela della strada parco, in merito ai lavori per la filovia. Frattarelli parla di parole a caldo gravi e deliranti dal primo cittadino:

"Non si può sminuire una protesta nata dal basso e legittimata dallo stesso Tribunale amministrativo, definendola come un "capriccio" di alcune persone che non vogliono alcun fastidio sotto casa. In città vi è un sentimento comune e diffuso da parte di migliaia di cittadini, anche residenti di altri quartieri, e che vorrebbero che la strada parco rimanesse libera da auto e mezzi e sia totalmente a disposizione della collettività. Ci troviamo di fronte ad una sentenza esemplare e soprattutto lungimirante che certifica il fallimento di un'opera illegittima e sanziona il pessimo impiego del denaro pubblico. Carlo Masci sbaglia di grosso a difendere l'indifendibile, e soprattutto non fa onore al comune e alla città che rappresenta."

Secondo Frattarelli, ora l'amministrazione comunale deve avere il buon senso di arrendersi e lasciare che via Castellamare rimanga nell'assetto attuale, una strada parco:

"Mai come in questo momento storico urge frenare lo sperpero di denaro pubblico, e pensare ad una nuova visione per la strada parco, di comune accordo con il comune di Montesilvano ovviamente, anche in ragione dell'imminente fusione per la nuova Pescara. L'idea di rendere più verde, fruibile ed attrezzata la strada parco, può farla diventare una delle più belle piste ciclabili e pedonali di tutto il centro sud italia." Sull'argomento erano stati molti i commenti e le reazioni dopo la sentenza: l'ultimo in ordine temporale quello del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, fra i sostenitori dell'opera, che ha parlato di una "vittoria di Pirro" per i comitati e il centrosinistra in quanto è convinto che il Consiglio di Stato ribalterà la sentenza del Tar e la filovia si farà.