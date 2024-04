Il consigliere Frattarelli: "Non permetteremo al centrodestra di celebrare Almirante a poche ore dal 25 aprile"

«Il centrodestra vuole celebrare Giorgio Almirante a poche ore dalle celebrazioni del 25 aprile, non lo permetteremo».

A farlo sapere è il consigliere comunale Mirko Frattarelli.

«La rinnovata proposta del consigliere Armando Foschi di intitolare una via della città al fascista Giorgio Almirante è grave, soprattutto dopo la vergognosa censura in Rai del monologo di Antonio Scurati, oltreché essere arrivata alla vigilia delle celebrazioni del 25 aprile», commenta Frattarelli.

Frattarelli dice anche: «Vorrei ricordare al nostalgico Foschi che Almirante è stato un fascista mai pentito. Non ha mai rinnegato il fascismo, anzi, è stato protagonista a tenere i nostalgici del fascismo nell'alveo costituzionale. Non si può dimenticare che Almirante, da segretario di redazione di "La difesa della razza", un quindicinale uscito tra il 1938 e il 1943, ha sostenuto le leggi razziali. Su questa rivista Almirante si occupava di far penetrare in Italia le tesi razziste provenienti dalla Germania nazista, ma con tutto l'orgoglio di essere razzisti italiani. Le sue parole: "il razzismo è il più vasto e coraggioso riconoscimento di sé che l'Italia abbia mai tentato. Chi teme ancora oggi che si tratti di una imitazione straniera non si accorge di ragionare per assurdo, perché è veramente assurdo sospettare che il movimento inteso a dare agli italiani una coscienza di razza possa servire a un asservimento a una potenza straniera. Una rivista aberrante, che ha veicolato messaggi indecenti, soprattutto nei confronti degli ebrei. Almirante è stato un antisemita, fucilatore di partigiani. Quando l'Italia entrò nella seconda guerra mondiale, lo stesso Almirante partì per l'Africa settentrionale, fucile alla mano, per sterminare i "neri", tentando di issare la bandiera dell'imperialismo italiano. Partecipa a molte spedizioni nere, tra le più famose quelle della Val d'Ossola. Da capo di gabinetto del ministero della cultura nella cosiddetta Repubblica sociale italiana, firmò ordini di fucilazione dei partigiani. Una storia sicuramente da non celebrare ma da condannare senza se e senza ma. L'Italia è antifascista, e mi aspetto dal sindaco parole nette contro la proposta del consigliere leghista, che invece di preoccuparsi di una città che va a rotoli, prova a riesumare un personaggio discutibile che tanto male ha fatto a questo paese, e che ha seminato solo odio, terrore e intolleranza».