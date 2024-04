Frattarelli (Sclocco sindaco) sulla filovia: "Che fine hanno fatto le prove tecniche?"

Il consiglire comunale e capogruppo della lista Sclocco Sindaco Mirko Fratterelli, torna sulla questione della filovia e chiede alla Tua e al Comune quando verranno fatte nuove prove tecniche dopo il primo passaggio del mezzo avvenuto ormai due mesi fa:

"Sono passati più di due mesi dalla prima prova e quindi dal primo passaggio "prova" del filobus sulla strada parco, ma ad oggi tutto sembra essersi fermato. Non esistono annunci ne da parte di Tua e nemmeno da parte dell'amministrazione comunale. Le prove dei mezzi sono durate meno di una settimana, giusto il tempo per illudere la cittadinanza. Ma cosa è successo veramente? Perché le prove tecniche sono state sospese? Dove sono i mezzi? Perché tutto questo silenzio? Forse perché siamo in campagna elettorale? Il sindaco sa bene che gran parte dei cittadini pescaresi è contraria all'opera. Ma è giusto fare chiarezza, e bisogna spiegare a tutti cosa sta succedendo veramente."

Frattarelli conclude:

"Certo è che questo lungo silenzio da parte di Tua e Comune, alimenta più di un dubbio sul proseguo di un'opera diventata ostile a tanti. I cittadini chiedono spazi sicuri, dove passeggiare e svolgere attività ludiche e ricreative. La strada parco è un gioiello da tutelare e difendere. Al contrario invece, questa amministrazione insieme con la Tua, ha perseguito un unico obiettivo, infischiandosene dei sentimenti e delle proteste dei cittadini pur di portare avanti un progetto di mobilità vecchio di trent'anni."