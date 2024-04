L'attacco di Frattarelli e del comitato Strada parco: "Alla Madonnina spazzato via il verde per l'ennesima fontana di cemento" [FOTO]

Nuova polemica per la questione del verde in città e dei lavori dell'amministrazione Masci. Nelle ultime ore, sia il consigliere comunale di centrosinistra Mirko Frattarelli che il comitato "Strada parco bene comune" hanno criticato i lavori in corso davanti alla Madonnina, dove è stato eliminato del verde per realizzare una nuova fontana.

Frattarelli, con un post su Facebook, ha dichiarato:

"Nel 2024 c'é ancora qualcuno che preferisce il cemento e gli ennesimi e dispendiosi giochi d'acqua al verde pubblico. Nelle foto l'esempio lampante di come questa amministrazione comunale si sia nettamente schierata contro le bellezze di questa città. Da qualche giorno la statua della madonnina non guarda più palme e verde, ma grigio e cemento."

Il comitato Strada parco ha aggiunto:

"Procedono i lavori nell' area Madonnina/ponte del mare. In questa ex aiuola, al posto del verde e del terreno permeabile, realizzata colata di cemento per fare l'ennesima nuova fontana."

(in basso l'area prima dei lavori)