Il consigliere Frattarelli sui mezzi brt lungo la strada parco: "Si spendono 88 mila euro per un progetto non realizzabile"

No alla spesa di 88 mila euro, da parte dell'amministrazione comunale, per il progetto di fattibilità tecnica ed operativa della realizzazione del tracciato brt per la strada parco. Il capogruppo comunale della lista Sclocco Frattarelli interviene criticando la giunta di centrodestra che ha affidato l'incarico ad un professionista esterno per un progetto che non sarebbe, almeno attualmente, mai realizzabile.

Il problema, evidenzia Frattarelli, è che la fase dei collaudi Ustif non è ancora stata superata e questi sono propedeutici al regolare esercizio del Brt, con la strada parco che è un cantiere incompiuto della filovia, sulla quale incombe la terza variante progettuale in esame da parte del Mit, per lo sblocco dei 16 milioni di euro necessari a completare l'opera. Via Castellamare adriatico è ancora classificata come corridoio verde a destinazione ciclo pedonale.

Il mezzo scelto, oggi non sarebbe in grado di percorrere l’ex tracciato ferroviario, ora strada parco.

Perché? Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. Perché due mezzi di quelle dimensioni non potrebbero circolare sullo stesso tracciato, perché troppo grandi e si scontrerebbero

Perché le banchine, ben 40, risultano essere tutte fuori norma per la larghezza di m2.20, anziché 2.70 di minima del codice della strada

Le pensiline risultano essere in pessimo stato, degradate anche dai gesti vandalici di maleducati ed incivili, ovviamente favoriti da anni di abbandono. Oltretutto, il pianale del mezzo è alto 33cm, 3cm in più dell’altezza delle attuali banchine. In questa maniera come si pensa di andare incontro alle carrozzine e ai passeggini?

Frattarelli aggiunge che davanti a questi dubbi nessun componente di giunta o del consiglio comunale è stato capace di rispondere, parlando di una spesa imbarazzante per una consulenza di fatto ancora inutile e per un'opera che non vedrà mai la luce.