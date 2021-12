Fratelli d'Italia inaugura la nuova sede con il deputato Lollobrigida

Fratelli d'Italia inaugura la nuova sede di Pescara in via Forca d'Acero 6/8.

L'appuntamento è in programma nel pomeriggio odierno, giovedì 2 dicembre, alle ore 18:30.

Ad annunciarlo sono i coordinatori provinciali e cittadino, Stefano Cardelli e Roberto Carota.

Sarà presente al taglio del nastro il deputato Francesco Lollobrigida, fanno sapere Cardelli e Carota.

Che poi aggiungono: «Sarà la nostra consueta occasione di fine anno per parlare della crescita costante del partito, di programmi, obiettivi e delle nuove sfide da affrontare per il Paese e per la nostra regione. A presenziare all’appuntamento anche il coordinatore regionale, Etelwardo Sigismondi e il capogruppo in consiglio regionale, Guerino Testa, oltre a tutti gli amministratori e ai dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia».