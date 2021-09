Il cordoglio di Fratelli d'Italia per la scomparsa di Gianfranco D'Ascanio

Il partito Fratelli d'Italia esprime il cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Gianfranco D'Ascanio, ex vice sindaco della giunta Carlo Pace ed ex segretario del Msi (Movimento sociale italiano) prima e di An (Alleanza Nazionale).

«A nome di tutto il partito di Fratelli d'Italia», scrivono il capogruppo di FdI in consiglio regionale, Guerino Testa, e i segretari regionale e provinciale del partito, Etelwardo Sigismondi e Stefano Cardelli, «esprimiamo cordoglio per la scomparsa di Gianfranco D’Ascanio, rappresentante di rilievo delle destra pescarese ed ex vicesindaco del capoluogo. Pescara e l’Abruzzo perdono innanzitutto un uomo serio e ammodo, oltreché un politico autorevole e di spessore che è stato in grado di essere un importante punto di riferimento per il suo territorio».