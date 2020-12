Fratelli d'Italia, nominati i 29 referenti provinciali dei dipartimenti nazionali: ecco chi sono

Sono stati nominati i 29 referenti, per la provincia di Pescara, dei dipartimenti nazionali di Fratelli d’Italia.

A farlo sapere è il coordinatore provinciale del partito, Stefano Cardelli.

«Rappresentiamo un partito che si organizza sul territorio attraverso una rete capillare volta a prestare molta attenzione alle province», aggiunge Cardelli.

Questo quanto aggiunge il coordinatore provinciale: «A dimostrarlo, sono ancora una volta i numeri, in termini di adesione sempre più imponente e che culmina con le aperture di numerosi circoli. Tutto ciò, nell’ottica di una nuova pianificazione del lavoro, a partire dal 2021, che ha come punti fermi gli indirizzi di programma che recepiamo dal nazionale e un impegno sempre più rivolto alle esigenze dei nostri territori. Gli ambiti di competenza sono tanti, così come le tematiche da affrontare e i progetti in itinere e da realizzare. Sono certo che ciascun referente svolgerà un ottimo lavoro, fornendo un prezioso apporto per lo sviluppo dell’intera provincia e la crescita del partito».

Questo l'elenco dei dipartimenti nazionali e il relativo responsabile provinciale: