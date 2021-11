Fratelli d'Italia propone i sindaci Perazzetti e Di Bartolomeo come candidati alla presidenza della Provincia

Fratelli d'Italia, con il coordinatore provinciale Stefano Cardelli, propone le candidature di Matteo Perazzetti e Guido Di Bartolomeo per le prossime elezioni provinciali. I due sindaci, rispettivamente di Città Sant'Angelo e Bolognano, secondo Cardelli sono all'altezza di ricoprire un ruolo importante come quello della presidenza dell'ente provinciale pescarese, due amministratori degni di nota grazie al valido lavoro che stanno portando avanti nei rispettivi comuni con impegno e risultati importanti per i loro territori:

"L’armonia all’interno della coalizione rappresenta, ovviamente ,un fattore dal quale non intendiamo prescindere perché l’intento è vincere uniti questa tornata elettorale per confermare che nella provincia di Pescara il centrodestra è predominante, così come certificato dai risultati delle ultime amministrative in cui ha primeggiato ovunque. Contestualmente, occorre valutare tutte le opportunità e Fratelli d’Italia crede nello spessore di Di Bartolomeo e Perazzetti certamente in grado, e con tutte le carte in regola, di guidare la nostra provincia”.

Ricordiamo che le elezioni provinciali per eleggere il presidente della Provincia di Pescara e il consiglio provinciale si svolgeranno sabato 18 dicembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, nella sede della Provincia di Pescara, in Piazza Italia, 30. Il seggio elettorale unico sarà istituito nella sala Consiliare “Tinozzi”. Hanno diritto al voto tutti i sindaci e i consiglieri comunali dei 46 Comuni della Provincia di Pescara in carica alla data delle elezioni. Possono essere eletti alla carica di presidente della Provincia i sindaci in carica alla data di elezione. Possono essere eletti alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri in carica dei comuni del Pescarese.