Fratelli d'Italia di Bussi sul cinghiale nella scuola dell'infanzia: "Da tempo abbiamo chiesto l'intervento del Comune"

Anche il circolo di Bussi sul Tirino di Fratelli d'Italia interviene in merito all'irruzione dei cinghiali avvenuta ieri 21 ottobre in una scuola dell'infanzia. Il coordinatore cittadino Pasqualino Viscogliosi infatti ha spiegato che giù da tempo si era chiesto all'amministrazione comunale di intervenire a livello comunale per ridurre la problematica della presenza di cinghiali anche nel centro urbano, autorizzando la caccia di selezione come previsto dalle attuali norme regionali e nazionali:

"Sembra una battuta ed invece un cinghiale ha sfondato la porta dell’asilo, provocando il panico tra i bambini, nonché il ferimento di un’insegnante. L’animale selvatico ha sfondato una porta-vetrata al piano terra, abbattendo anche un pannello all’interno dell’istituto. Si sono evitati problemi più gravi solo grazie all’intervento del personale scolastico che ha provveduto a radunare i bambini in aula, la scuola è stata chiusa fino a lunedì. Si spera che l’episodio accaduto in data odierna, che è solo l’ultimo di una lunghissima serie, porti finalmente il Sindaco a tutelare l’incolumità pubblica attraverso azioni che sono di sua competenza."

Ieri il sindaco Lagatta, da noi contattato per l'episodio, ci ha spiegato che sono varie le motivazioni che hanno portato all'avvicinamento dei cinghiali ai centri urbani, ribadendo che l'attuale tipo di caccia autorizzata non è sufficientemente incisiva per risolvere il problema ed occorrono interventi più marcati da parte delle istituzioni competenti, ed ha avviato lavori di potenziamento delle reti di protezione esterne della struttura scolastica.