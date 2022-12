Fratelli d'Italia annuncia l'apertura di 7 nuovi circoli nel Pescarese

Fratelli d’Italia ha annunciato l'apertura di 7 nuovi circoli nel Pescarese, più precisamente a Spoltore, Popoli, Penne, Cappelle sul Tavo, Loreto Aprutino, Farindola e Montebello di Bertona.

A dare notizia della loro costituzione è il coordinatore provinciale, Stefano Cardelli, che dichiara: “Aumentano con costanza e in rapida progressione i territori che scelgono di organizzarsi in modo strutturato per migliorare e rafforzare il lavoro del gruppo locale di FdI. La credibile proposta politica di Giorgia Meloni, che l’ha condotta a governare l’Italia, induce sempre più persone a mettersi a disposizione per iniziare o proseguire quel processo di cambiamento avvertito come urgente, oramai da tempo, e oggi in linea con il trend nazionale”.

Attualmente, spiega Cardelli, sono 26 i circoli operativi sul territorio provinciale "e sono certo che quella necessità di progresso ci porterà a inaugurarne altri nel prossimo futuro. Auguro un proficuo lavoro ai presidenti di circolo, Stelvio D’Ettorre (Spoltore), Nico Di Giandomenico (Popoli), Paolo Bianchini (Penne), Paride Di Febo (Cappelle), Pierluigi Di Mascio (Loreto Aprutino), Gianmarco Marzola (Farindola), Annarita Colasante (Montebello di Bertona), e ai quali rinnovo la mia completa disponibilità nell’ottica di un programma condiviso su obiettivi chiari di crescita e benessere della nostra provincia".