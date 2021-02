Franco Marini ricordato dal consiglio regionale

Questa mattina, nella sala Ipogea del palazzo dell'Emiciclo, il presidente Lorenzo Sospiri ha voluto commemorare l’ex presidente del Senato, recentemente scomparso. Inoltre l’aula ha osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’attacco in Congo

Franco Marini è stato ricordato oggi dal consiglio regionale. Questa mattina, nella sala Ipogea del palazzo dell'Emiciclo, il presidente Lorenzo Sospiri ha infatti voluto commemorare l’ex presidente del Senato, recentemente scomparso.

Inoltre l’aula ha osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’attacco in Congo in cui hanno perso la vita l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. L'assise si è aperta proprio con il ricordo di questi due italiani morti ieri per mano assassina insieme a un autista.