Autostrada A24, il senatore Pagano: "Incontro urgente con sottosegretario Garofoli per rapida soluzione dossier Autostrade dei Parchi"

«Ci stiamo attivando anche con gli altri parlamentari abruzzesi per avere nel più breve tempo possibile un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberto Garofoli, per sollecitare al più presto una soluzione che faccia chiarezza e dia certezze sulla gestione e la sicurezza delle Autostrade A24/A25, anche in vista della prossima stagione estiva, in modo da evitare il più possibile ulteriori disagi agli automobilisti e ai turisti che vengono in Abruzzo».

A scriverlo in una nota è il senatore Nazario Pagano al termine di un incontro avuto oggi (giovedì 31 marzo), a Roma, con il sindaco di Scurcola Marsicana, Nicola De Simone, per avere aggiornamenti sui gravi disagi subiti dagli automobilisti che percorrono l’A24, con la carreggiata verso Roma attualmente chiusa all’altezza di Carsoli fino a Vicovaro Mandela, e quella verso Teramo e Pescara, percorribile a una sola corsia.

«La frana caduta sull’A24 all’altezza del comune di Roviano», aggiunge Pagano, «rende ancora più urgente la soluzione del dossier dell’Autostrade dei Parchi, sia per quanto riguarda la gestione e il rincaro pedaggi sia per la messa in sicurezza dei tratti autostradali percorsi ogni giorno da migliaia di autovetture».