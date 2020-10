Fosso Grande a rischio esondazione, Blasioli: "Il canale è ostruito, bisogna intervenire" [FOTO]

Fosso Grande al confine tra Pescara e Spoltore è a rischio esondazione e non a caso l'acquazzone di ieri, mercoledì 7 ottobre, ha portato a un allagamento nella zona del ponte nei pressi della motorizzazione.

Il canale è ormai completamente ostruito e bisgona intervenire quanto prima per evitare nuove esondazioni in caso di piogge intense.

A riportare d'attualità il tema è Antonio Blasioli, consigliere regionale del Pd che punta il dito contro Comune, Provincia e Regione.

«Fosso Grande, il canale più grande e importante per la tenuta idraulica della città è una giungla, sponde a rischio, un fosso pieno di erba, sterpaglie, alberi abbattuti e rifiuti di ogni genere: a ottobre questa è la situazione su cui né il Comune, né la Regione di centrodestra sentono l’urgenza di intervenire», dice Blasioli, «inerzia e disinteresse, malgrado nel bilancio 2019 della Regione abbiamo chiesto lo stanziamento di una cifra cospicua per eseguire opere serie e definitive che allontanassero per sempre i problemi di allagamento di cui soffre la zona, sono stati stanziati pochi spiccioli, appena 60 mila euro fondi che renderanno possibile solo una piccola pulizia, che peraltro a oggi non è ancora partita, ma che soprattutto non risolveranno la situazione, che si rimpalla ancora tra i vari enti. Stiamo parlando di una zona densamente abitata e duramente colpita nel 2013 da un’alluvione che ha causato ingentissimi danni ai cittadini, alle loro abitazioni e alle attività economiche del quartiere. Oggi, non sappiamo neanche se la competenza è della Provincia di Pescara, anch’essa completamente latitante, o se appartiene alla Provincia e ai due comuni di Pescara e Spoltore».

Blasioli segnala i pericoli che si corrono: «Il rischio è grande in queste condizioni, perché da fosso grande, si chiama così perché una volta era largo e aveva anche delle isole all’interno, oggi è diventato angusto, ristretto, pieno di strozzature e con recinzioni realizzate a meno di 4 metri dai bordi, oberato dalle acque reflue e tutto ciò, insieme a rifiuti e tronchi che lo soffocano, finisce per restringere il letto e non fare più da canale e freno all’acqua piovana, che acquista velocità e fa danno. Siamo all’ultimo campanello d’allarme, lo giriamo al Presidente della Provincia di Pescara perché le istituzioni non siano latitanti e agiscano prima che i fattori di rischio che sono sotto gli occhi di tutti si trasformino in una evitabile esondazione».