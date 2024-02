Foschi (Lega) su viale Marconi: "Lettura elettorale del passaggio del Consiglio di Stato da parte dei simpatizzanti di sinistra"

Armando Foschi, consigliere comunale di Pescara della Lega, commenta la nuova richiesta del Consiglio di Stato per viale Marconi dopo il ricorso presentato dai cittadini.

Il Consiglio di Stato ha chiesto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una relazione integrativa, sollecitando chiarimenti su alcune questioni specifiche.

«Il ministero», ricorda Foschi, «che avrà 120 giorni di tempo, dovrà anche esprimersi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune in relazione alla mancata impugnazione della delibera 406/2019, quella che prevedeva di dirottare il filobus su viale Marconi, la delibera madre (rispetto al progetto nato nel 2018) che l'amministrazione attuale ha portato avanti per non perdere i fondi, apportando delle modifiche».

Poi Foschi precisa anche: «Mentre attendiamo di conoscere l'esito del ricorso non possiamo che stigmatizzare la lettura elettorale che viene data dell'ulteriore passaggio promosso dal Consiglio di Stato. Una lettura elettorale, a opera di simpatizzanti del centrosinistra, che fa un po' sorridere perché attribuisce già oggi al Consiglio di Stato un orientamento ben preciso, ma la verità è che non si può intravedere proprio nulla perché dal ministero si attendono chiarimenti di tipo tecnico, il che mi sembra più che naturale, direi scontato. A proposito del centrosinistra: voglio ricordare che la corsia per i bus lato monte è figlia del centrosinistra (delibera 416/2019), quel centrosinistra che poi ha contestato la conseguente eliminazione dei posti auto, e quel centrosinistra che oggi cerca di salvare la faccia. Noi ci siamo attivati per eliminarla, in un contesto più ampio di rivisitazione della viabilità a Porta Nuova».