Foschi (Lega) replica a Costantini sui lavori in piazza della Rinascita: "Era nella maggioranza quando è stata trasformata dal centrosinistra"

Il consigliere comunale della Lega Armando Foschi replica alle dichiarazioni fatte dal candidato del centrosinistra e del M5s Carlo Costantini, in riferimento ai lavori di riqualificazione e piantumazione del verde promossi dall'amministrazione Masci in piazza della Rinascita. Foschi ricorda a Costantini che l'assetto della piazza al netto dell'avvio degli ultimi lavori, è stato voluto dal centrosinistra, maggioranza in cui lui era incluso:

"Il candidato Carlo Costantini non sa più cosa inventarsi pur di attaccare il sindaco Carlo Masci e la sua giunta. Nel suo ultimo video parla di piazza Salotto, quella piazza Salotto che è stata trasformata in una landa desertica dal suo centrosinistra, nel periodo in cui lo stesso Carlo Costantini sedeva nei banchi della maggioranza: allora era de La Margherita, poi ha cambiato casacca (e non solo una). Con quel progetto, ricordo, sono state eliminate le magnolie ed è stata realizzata una pavimentazione scura e assolutamente inadeguata per la piazza più centrale della città.

Ha ragione Costantini quando dice che la piazza "è scura e non garantisce l'ombreggio": finalmente ammette lo scempio che il Comune ha compiuto nei primi anni 2000, ma il candidato dovrebbe prendersela con se stesso, che era consigliere di maggioranza, e con tutta la maggioranza di centrosinistra di allora, al cui interno troviamo ancora oggi tanti candidati alle elezioni comunali di giugno. Non potendo auto-accusarsi, Costantini se la prende con il sindaco Masci che a piazza Salotto ha già promosso una serie di interventi migliorativi come la fontana musicale, la sostituzione della pavimentazione danneggiata sotto ai portici, l'attivazione dell'Urban box come punto di richiamo per i giovani universitari e per i turisti, il nuovo orologio con il ledwall e ora anche il verde, che arriva dopo aver avuto l'ok della Soprintendenza e che mai nessuno si era sognato di introdurre, neppure la precedente amministrazione."

Foschi ha concluso:

"Chi ha fatto scelte "frettolose e sbagliate" non è il sindaco Masci ma chi ha trasformato piazza Salotto in un deserto inospitale. E poi è doveroso aggiungere che le specie inserite nel progetto non sono affatto alberi "raccattati", sempre che si possa usare un termine del genere per gli alberi: ci saranno le palme, tanto care ai pescaresi, e ci sono degli alberi sempreverdi. Aspetto di sapere cosa vorrebbe fare Costantini: forse vorrebbe sfasciare completamente la piazza ha che fortemente voluto il suo centrosinistra? Ormai è diventato l'uomo del no a tutto, anche ai progetti firmati dal centrosinistra come quello di piazza Salotto. Ma forse chi dice sempre e solo no, a tutto, lo fa perché non ha idee".