Foschi sugli interventi nell'area della pineta: "A breve i lavori per la nuova recinzione, in corso quelli per la struttura didattica"

Anche il presidente della commissione mobilità e sicurezza Armando Foschi si inserisce nel dibattito politico degli ultimi giorni riguardante i lavori nell'area della pineta dannunziana. Il consigliere regionale Antonio Blasioli e il candidato sindaco Domenico Pettinari avevano separatamente criticato l'amministrazione comunale per la gestione della pineta e del post incendio, con l'assessore Gianni Santilli che aveva loro replicato. Foschi ha spiegato:

"Stanno per partire i lavori di realizzazione della *nuova recinzione del comparto 5*. Due giorni fa il responsabile unico del procedimento ha autorizzato l'intervento (i fondi sono quelli dell'assicurazione, a seguito dell'incendio). Per consentire questi lavori gli uffici del Comune hanno ritenuto opportuno *rinviare la realizzazione della rotatoria all'altezza di via Pantini* che, quindi, è a *senso unico proprio per il migliore svolgimento di questo intervento*. Come potete vedere con i vostri occhi, a poca distanza dal laghetto, stiamo realizzando *una struttura didattica*, per rendere questo spazio verde sempre più a portata di bambini. La struttura per gli *anziani* che è andata distrutta nel rogo, invece, sarà ricostruita a breve: *sta partendo la gara per la realizzazione* (il progetto c'è già).

Per il *verde del comparto 5*, che è stato quello più colpito dalle fiamme, alcune piante sono già rinate nelle aree percorse dal fuoco, altre sono state prelevate nelle aree di risulta della carreggiata stradale di via della Bonifica e sono conservate nella Riserva per essere ripiantate in un secondo momento. a tutti questi esemplari si aggiungeranno altre piante derivanti sempre dai semi della nostra Pineta. Per i tronchi che si trovano ancora in Pineta a seguito del rogo si stanno seguendo *le procedure previste dalla legge*"