Dal consiglio regionale arriva il sì alle forze dell'ordine sui mezzi pubblici abruzzesi

Approvato dal consiglio regionale l'emendamento, presentato dalla maggioranza, riguardante la presenza sui mezzi pubblici abruzzesi di personale delle forze dell'ordine.

Lo ha fatto sapere il vicepresidente vicario del consiglio Santangelo, aggiungendo che verranno stiuplati accordi fra le forze di polizia, vigili del fuoco, capitaneria di porto, guardia costiera e aziende esercenti del trasport pubblico per disciplinare forme e le modalita' con cui si assicura la presenza delle forze dell'ordine a bordo dei mezzi pubblici.

Compatta la maggioranza nel riconoscere la necessità di garantire la maggiore sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo vista la recrudescenza di attivita' delittuose. La presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine fungirà da deterrente e da supporto in eventuali situazioni di pericolo oltre a garantire il rispetto pedissequo delle prescrizioni sanitarie anticovid-19 che in questo periodo, soprattutto sui mezzi di trasporto, potrebbero fare la differenza per la lotta al virus