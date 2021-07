Forza Italia: a Pescara la raccolta firme per il referendum “Giustizia Giusta”

Forza Italia fa sapere, tramite una nota, che domani pomeriggio in Corso Umberto I, dalle 18 alle 20, verrà allestito un gazebo per raccogliere firme in favore del referendum per una giustizia più giusta. Le proposte degli azzurri e del centro destra riguardano:

- la riforma del consiglio superiore della magistratura

- l’introduzione della responsabilità dei magistrati

- l’equa valutazione e la separazione delle carriere dei magistrati

- i limiti agli abusi degli arresti domiciliari

- l'abolizione del decreto Severino

Dall’inizio di luglio, in tutta Italia, sono state raccolte più di 300mila firme favorevoli al referendum e adesso l’obiettivo è quello di raggiungere le 500mila necessarie entro la fine del prossimo mese di agosto.