Forza Italia Abruzzo, ecco il nuovo organigramma regionale: ecco i responsabili dei dipartimenti

Sono state completate le nomine del nuovo organigramma regionale di Forza Italia Abruzzo.

A ufficializzare i nomi dei componenti dell'organigramma del partito azzurro è il coordinatore regionale Nazario Pagano.

Pagano annuncia i nuovi responsabili dei dipartimenti di Forza Italia Abruzzo vista la riorganizzazione territoriale auspicata dal presidente Silvio Berlusconi in tutte le regioni.

Oltre al neo responsabile della tesoreria, Piergiuseppe Mammarella, l’organigramma regionale si completa con le seguenti nomine:

Così commenta il senatore Pagano:

«Per le nomine dei responsabili dei dipartimenti abbiamo creato una squadra di riconosciuti professionisti, della quale posso ritenermi molto soddisfatto. Sono certo che i nuovi responsabili, grazie alle loro competenze, saranno capaci di confrontarsi con il territorio per produrre le proposte politiche e amministrative più adeguate alle esigenze dei cittadini, soprattutto per quelli maggiormente colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia che ha così gravemente colpito l’Abruzzo come il resto d’Italia».