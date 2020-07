VIDEO | Il sindaco Masci distrugge a martellate la fontana di via Silvio Pellico per il degrado [FOTO]

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha personalmente distrutto a martellate la fontana di via Silvio Pellico nella zona della strada parco questa mattina, sabato 25 luglio.

Un gesto eclatante da parte del primo cittadino che ha come scopo quello di togliere un punto di riferimento per il bivacco di alcuni senza tetto che si ritrovavano intorno alla fontana.

Masci, con martello in mano, ha avviato la distruzione della fontana poi terminata dagli operai specializzati. Lo scopo è quello di ridurre il livello di degrado dell'area dopo le segnalazioni di numerosi cittadini che indicavano la presenza frequente di persone ubriache intorno alla fontana.