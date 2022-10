L'annuncio del sindaco Masci: "Entro novembre sarà pronta la nuova fontana in piazza Salotto"

Dovrebbero terminare entro il prossimo mese di novembre i lavori di realizzazione della nuova fontana musical-luminosa di piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr).

A farlo sapere è il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che ha eseguito un sopralluogo sul posto.

«I lavori della fontana di piazza Salotto continuano alacremente», scrive il primo cittadino, «gli elettricisti stanno montando i cavi, entro novembre sarà completata. Finalmente elimineremo una grande criticità che esisteva sulla piazza dal 2009, da quando l'opera di Toyo Ito (il bicchiere, ndr) si lesionò».

La fontana avrà intorno i tasti di un pianoforte. Tramite i tasti, premendoli, verranno attivate luci, musica e giochi d'acqua. La realizzazione dell'opera prevede una spesa di poco superiore ai 300 mila euro. La fontana musicale-luminosa interattiva, di forma circolare, sarà ealizzata in prevalenza in pietra naturale di alto pregio, che possa offrire ai visitatori la possibilità di essere coinvolti in un’esperienza multisensoriale tramite l’utilizzo di elementi della fontana. A elaborare il progetto della fontana è stato l’architetto Antonio Milillo, che è anche direttore dei lavori, mentre la parte ingegneristica è firmata dell’artista, scultore e designer italiano Remo Saraceni che ora vive in America.