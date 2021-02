Tornano l'acqua e le luci tricolore nella fontana in piazza Martiri dalmati giuliani a Pescara [VIDEO]

Nuovo "look" per la fontana in piazza martiri dalmati giuliani dopo la riqualificazione eseguita dall'amministrazione comunale. Lo ha fatto sapere il sindaco Masci che ha postato sulla sua pagina ufficiale Facebook un video della fontana dove è tornata l'acqua e dove sono attive luci tricolore:

La fontana di piazza Martiri dalmati giuliani ha ritrovato l'acqua e il tricolore dopo anni di abbandono. Anche nelle piccole cose si vedono le grandi attenzioni

Il sindaco poi con un'altro post su Facebook è tornato sulla questione del decoro e della pulizia delle strade e piazze cittadine, sottolineando come, a differenza del passato, oggi si annaffia il verde, si fanno multe per le deiezioni canine, si lavano tombini e caditoie:

Molti mi dicono che si vede il cambiamento, che Pescara è più pulita, che Pescara è più ordinata. Mi fa piacere sentirlo, però penso anche che spesso le parole di approvazione o disapprovazione non sono mai del tutto oggettive, ma frutto di sensazioni personali e molto condizionate dal contesto in cui si vive.