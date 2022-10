Fontana musicale in piazza Salotto, Giampietro: "Chissà se il Comune metterà a posto anche le strade"

Con un post pubblicato sul suo profilo Facebook Piero Giampietro, consigliere comunale del Partito Democratico, ha commentato l'annuncio della giunta comunale relativo al fatto che "a Natale (chissà di quale anno) sarà pronta la fontana musicale di piazza Salotto, al modico prezzo di 300mila euro". Ebbene, l'esponente Dem si chiede:

"Chissà se metteranno a posto anche le strade che i visitatori dovranno percorrere per vederla, in pieno centro".

Giampietro evidenzia infatti che alcune parti della pavimentazione del centro necessiterebbero di un restyling in quanto palesemente dissestate, senza contare poi che in corso Umberto c'è una panchina alla quale mancano alcuni pezzi che rendono di fatto impossibile la seduta. Tutto ciò dà un senso di trascuratezza che per il consigliere comunale del Pd è intollerabile.