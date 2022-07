Giampietro (Pd): "Fermo il cantiere della Fontana musicale aperto in piena estate, il sindaco deve delle spiegazioni" [FOTO]

É fermo il cantiere della “Fontana musicale”, l’opera da 310 mila euro che il Comune di Pescara sta realizzando in piazza Salotto ed i cui lavori sono iniziati a giugno per poi fermarsi. A denunciarlo è il capogruppo consiliare del Pd Piero Giampietro che ieri ha effettuato un sopralluogo con la commissione controllo e garanzia, “constatando l’inoperatività del cantiere. Diversi cittadini ci hanno segnalato che il cantiere è fermo ormai da settimane - sottolinea Giampietro - e nel corso del sopralluogo è emerso che non c’è neppure una data certa sulla riapertura. Non ha alcun senso aver aperto un cantiere come questo in piena estate, nel punto più visibile della città, a due passi dall’unico centro di informazioni turistiche, e poi tenerlo chiuso per intere settimane, gravando sicuramente anche sull’organizzazione degli eventi che dovranno convivere con una piazza in parte recintata con tanto calcinacci in vista e acqua che ristagna”.

“Non capiamo – conclude - cosa abbia spinto la giunta Masci a voler cominciare i lavori in piena estate, quando si poteva benissimo aspettare almeno il mese di settembre, e poi assistere inerme ad un cantiere che resta chiuso per settimane intere. Chiederemo spiegazioni anche in consiglio comunale. Se ci sono le condizioni per farlo, il cantiere riparta subito, altrimenti si ripristini la fruibilità della piazza”.