Masci sbotta: "Banda della disinformazione per rendere un pessimo servizio alla verità"

Carlo Masci sbotta, parlando di "banda della disinformazione" che si è messa in moto "per rendere un pessimo servizio alla verità". Il sindaco, insomma, non ci sta e replica alle critiche sulle sue picconate sostenendo di aver agito per "quei cittadini che da tempo chiedevano di porre fine alla situazione di degrado e sporcizia che insiste sul tratto iniziale della strada parco, tra via Leopoldo Muzii e il conservatorio".

Masci è finito nel minino dopo essere intervenuto in prima persona stamane per demolire una fontana inutilizzata, che "non erogava affatto acqua da molto tempo, ma in compenso era un ricettacolo di rifiuti della peggior specie, un orinatoio a cielo aperto e un riferimento per loschi traffici".

"I residenti, stanchi di dover sopportare risse tra ubriachi di giorno e di notte, esasperati dall'uso della strada, delle vetrine dei negozi e delle serrande dei garage come bagni all'aperto - spiega il sindaco - hanno chiesto al Comune di intervenire per far cessare un vergognoso stato di cose e di riqualificare la zona, come essa merita e come meritano tutti i pescaresi". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al posto della fontana, fa sapere Masci, "sarà posizionato il centro di scambio dei monopattini elettrici. Se l'opposizione si fosse informata avrebbe evitato questo penoso scivolone", conclude il primo cittadino non senza una punta di polemica.