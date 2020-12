Fondo da 1 milione di euro per sostenere la ristorazione, Pepe presenta un emendamento

L’ex assessore regionale Pepe, vice capogruppo del Partito Democratico, ha presentato un emendamento alla legge di stabilità in discussione in queste ore per chiedere l’istituzione di un fondo da 1 milione di euro che si occupi di erogare aiuti integrativi ai ristoratori abruzzesi:

“A causa della pandemia - dice Pepe - il settore è ormai in ginocchio e non c’è più tempo da perdere. Per questo motivo ho presentato un emendamento con l’obiettivo di fronteggiare la crisi conseguente alla diffusione del Covid-19 istituendo, per il 2021, un fondo straordinario di 1.000.000 di euro per l’erogazione di aiuti integrativi a sostegno della ristorazione abruzzese nel rispetto delle norme in materia di aiuti di stato”.

Pepe, poi, aggiunge: “Urge dare risposte concrete a questo settore strategico per la nostra economia. Auspico quindi che la mia proposta trovi la più ampia condivisione in consiglio e possa essere immediatamente approvata” per sostenere, così, la ristorazione della nostra regione.