La giunta regionale stanzia un altro milione di euro per i voucher dedicati all'alta formazione

La giunta regionale ha stanziato nuovi fondi per i voucher destinati all'alta formazione. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Quaresimale, aggiungendo che si tratta di circa 1 milione di euro che a breve saranno disponibili per erogare, attraverso apposito bando, i voucher finanziati con fondi di risorse europee Fse. Si tratta della formazione che qualifica il mercato del lavoro e si muove in campo universitario e della ricerca.

Grazie al successo ottenuto dai primi bandi, la giunta Marsilio ha deciso di ripetere l'esperienza spiega l'assessore:

“Sappiamo benissimo che le famiglie sostengono sacrifici rilevanti per la formazione universitaria e di master dei propri figli e la misura ha l’obiettivo di facilitare e rendere fruibili percorsi formativi che permettono di entrare nel mondo del lavoro altamente qualificato. In questo senso, stiamo lavorando con gli uffici regionali per chiedere all’autorità che gestisce i fondi europei di inserire un elemento nuovo rispetto alle precedenti esperienze: la non obbligatorietà della residenza in Abruzzo per i potenziali beneficiari."

In questo modo, ha aggiunto Quaresimale, sarà possibile agli enti di formazione e scuole di specializzazione o università di attingere studenti da altre regioni. A breve sarà pubblicato il bando con tutte le informazioni.