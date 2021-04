Seicentomila euro dalla Regione per le società sportive abruzzesi impegnate in competizioni nazionali

Arrivano altri 600 mila euro per il mondo dello sport abruzzese. L'assessore regionale Liris, infatti, ha fatto sapere che la giunta regionale ha approvato la delibera riguardante lo stanziamento dei fondi per associazioni e società sportive dilettantistiche o professionistiche di squadra e di contatto, danneggiate dalle restrizioni imposte dalla pandemia.

Sono state varate le linee di indirizzo per la predisposizione del bando e i destinatari sono associazioni sportive e società che partecipano a campionati di sport di squadra e di contatto organizzati e gestiti dalle rispettive federazioni nazionali del Coni o del Cip. Questa misura, dunque, è destinata a società di livello più alto che hanno spese ingenti per le competizioni non compensate dagli incassi per il pubblico oggi vietato e per la conseguente forte riduzione delle sponsorizzazioni.

Il contributo è fisso, calcolato proporzionalmente alla dimensione degli impianti sportivi che ospitano le gare delle rispettive squadre, assegnando dai 2.500 euro per impianti fino a 500 spettatori a 15 mila euro per impianti superiori a 10 mila persone di capienza. L'assessore ha aggiunto: