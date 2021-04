Dalla Regione 250 mila euro per i danni delle mareggiate del 2019 a Pescara e Montesilvano

Fondi da parte della Regione Abruzzo per i danni provocati dalle mareggiate del mese di novembre del 2019 nel tratto di costa tra Pescara e Montesilvano.

Come informa Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale, la giunta ha approvato l'erogazione di contributi per 250 mila euro.

Duecento mila euro per risanare i danni determinati dalle mareggiate del novembre 2019 sulla costa di Montesilvano e circa 50 mila euro per la costa di Pescara nord.

"È quello approvato dalla giunta regionale del Governatore Marsilio che ha dato seguito alla mia richiesta", dice Sospiri, "dando una risposta efficace a quella che è un’esigenza concreta, urgente e da affrontare oggi con tempestività in vista della prossima e imminente stagione balneare, peraltro la seconda che vivremo in emergenza Covid".

“Sappiamo che il territorio costiero è particolarmente sensibile alle problematiche meteomarine", ricorda Sospiri, "e negli anni abbiamo assistito più volte alle violente mareggiate che, tra i mesi di novembre-dicembre, hanno storicamente causato danni di rilevanza sostanziale alla linea di battigia e alle relative strutture balneari. Nel novembre 2019 purtroppo tali fenomeni hanno assunto dimensioni particolarmente importanti e per diversi giorni abbiamo assistito a episodi di violento maltempo, con onde alte che hanno letteralmente mangiato metri e metri lineari di arenile, spingendosi in profondità fino a lambire le fondamenta dei cottage balneari, danni che inevitabilmente hanno conseguenze immediate e facilmente comprensibili sull’economia turistica stessa delle nostre città che vedono nel mare una naturale boccata d’ossigeno. Abbiamo ben impresse nella memoria le immagini di quell’episodio, che addirittura ha sommerso pontili, passerelle in acqua, superando anche le barriere e le scogliere, con decine di operatori balneari schierati a presidio della spiaggia. Sin dal primo giorno la Regione Abruzzo si è mobilitata dando la propria disponibilità per supportare quel frammento della nostra economia regionale, al fine di individuare le risorse necessarie per ripristinare ovunque la linea di costa con contributi proporzionali ai danni effettivamente subiti. Nell’immediato sono stati stanziati ed erogati i primi 2 milioni di euro, fondo oggi ulteriormente rimpinguato sino a 4milioni di euro, che ci permette di proseguire gli interventi di ripristino. Due le misure adottate per la nostra provincia: la prima, per 200 mila euro verrà erogato alla città di Montesilvano per la riparazione delle scogliere del litorale sud; il secondo, per 52 mila 49 euro, sono destinati alla riparazione delle scogliere sul litorale nord di Pescara. A questo punto i due interventi sono già cantierabili e soprattutto abbiamo il tempo necessario per effettuare le opere prima dell’apertura della stagione balneare in modo da garantire a utenti della spiaggia, turisti e balneatori la tranquillità necessaria per affrontare la seconda estate che purtroppo vivremo in emergenza Covid-19 con tutte le misure di cautela e le prescrizioni imposte a carico degli operatori del mare a tutela della popolazione”.