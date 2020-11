Fondi (240 mila euro) dalla Regione per i Comuni abruzzesi ex zona rossa, 6 in provincia di Pescara

La giunta regionale abruzzese ha dato l'ok alla concessione di fondi per i Comuni ex zone rosse istituiti tra marzo e aprile con le ordinanze del presidente Marsilio nella prima ondata della pandemia da Covid-19 (Coronavirus).

Per i giorni di chiusura sono pronti i ristori per un importo complessivo pari a 240 mila euro, tra i 12 Comuni la metà sono in provincia di Pescara.

La giunta ha approvato la proposto di Marsilio e destinato i fondi suddividendoli così:

Arsita (18.104 euro);

Bisenti (20.909 euro);

Castiglione Messer Raimondo (21.878 euro);

Castilenti (19.655 euro);

Montefino (18.598 euro);

Civitella Casanova (15.526 euro);

Elice (18.432 euro);

Farindola (17.710 euro);

Montebello di Bertona (16.376 euro);

Penne (46.351 euro);

Picciano (11.958 euro);

Frazione Villa Caldari di Ortona (14.499 euro).

Questi comuni hanno affrontato un totale di 395 giorni di chiusura.

Soddisfazione per questo ulteriore tassello che «concretizza la politica di sostegno del Governo regionale e attua le misure individuate con le leggi Cura Abruzzo 1 e 2», la esprime Marsilio: