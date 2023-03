Sui fondi del pnrr l'assessore Verì fa chiarezza: "Nessun finanziamento perso per la sanità, dal centrosinistra un inutile caos"

“Come da copione, il centrosinistra crea caos per ingenerare confusione nei cittadini: non c’è stata alcuna revoca di fondi pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) destinati alla Regione Abruzzo per la Missione 6 Salute” e cioè per quanto concerne la sanità.

Dopo una prima replica della Regione è l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì ad intervenire sull'allarme lanciato ieri dai banchi dell'opposizione e arrivato sin nella sala consiliare del Comune dove si stava discutendo la delibera di cessione del terreno di via 8 marzo alla Asl per la costruzione di una Casa di comunità. Proprio per questa ed altri presidi legati ai fondi del pnrr si era parlato di perdita di parte dei fondi fermando di fatto per l'ennesima volta la discussione su un documento già oggetto di scontro.

I fondi cui farebbe riferimento il centrosinistra, sottolinea quindi Verì, non avrebbero nulla a che fare con i finanziamenti del pnrr. Sotto questo profilo, specifica, “la dotazione finanziaria assegnata all’Abruzzo per gli investimenti sulla sanità territoriale è intatta e non è intervenuto alcun taglio da parte dello Stato. Il riferimento che fa il centrosinistra per giustificare la sua versione dei fatti è al Foi, il Fondo per le opere indifferibili del ministero che stanzia dei fondi aggiuntivi per la realizzazione delle strutture. Nel 2022 – spiega - la Regione non ha potuto accedere alle risorse perché le progettazioni non erano state ancora completate. Lo stesso provvedimento verrà riproposto anche per il 2023 (per lo stesso importo già destinato all’Abruzzo) e questa volta le risorse saranno assegnate, in una fase e in un contesto di immediata utilità. E’ evidente che non c’è nessuna revoca, semplicemente perché non c’era stata assegnazione”, chiosa l'assessore regionale.

Verì fa quindi il punto e fa sapere che l'Aric (Agenzia regionale di informatica e committenza) pubblicherà nei prossimi giorni tutte le gare per l’affidamento delle progettazioni esecutive delle opere inserite nella programmazione regionale per la Missione 6 Salute del piano nazionale di ripresa e resilienza compresa quella che prevede la realizzazione della Casa di comunità della Asl per la quale la convenzione tra Comune e Azienda è stata definita e che troverà concretezza una volta che la delibera passerà al vaglio del consiglio comunale.

“Non c’è dunque alcun ritardo nella gestione delle procedure pnrr – conclude l'assessore regionale - e la Regione sta rispettando tutte le scadenze previste nel cronoprogramma”.