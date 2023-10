Botta e risposta sui fondi Pnrr a rischio per l'Abruzzo fra Pd e Fratelli d'Italia dopo l'annuncio di possibili tagli del governo

Botta e risposta a distanza fra Pd e Fratelli d'Italia in merito alla possibilità di cancellazione di una parte dei fondi Pnrr destinati all'Abruzzo. Ricordiamo che il governo Meloni sta infatti valutando uno stralcio parziale dei fondi destinati dall'Unione europea al nostro Paese, con possibili ripercussioni sulle opere pianificate.

I parlamentari del centrosinistra abruzzese avevano parlato di un vero e proprio scippo per la nostra regione accusando di immobilismo i colleghi del centrodestra, con Testa, Liris e Sigismondi di Fratelli d'Italia che avevano replicato:

"Contrariamente a quanto affermato dai parlamentari del centrosinistra, riteniamo fondamentale chiarire che la rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è stata necessaria al fine di evitare la perdita di finanziamenti per l'Abruzzo. È importante, dunque, spiegare ai cittadini abruzzesi come l’inserimento di un'opera nell'elenco degli interventi del Pnrr non garantisca automaticamente l'ottenimento dei finanziamenti desiderati, come invece si è cercato di far intendere. I parlamentari del Pd, nelle loro dichiarazioni, omettono di evidenziare questo aspetto essenziale. Per accedere alle risorse, infatti, ogni progetto selezionato deve attraversare diverse fasi che comprendono: l'acquisizione dei pareri, l'affidamento dei lavori, l'esecuzione, il collaudo e la rendicontazione delle spese.

Queste procedure non possono seguire le consuete tempistiche amministrative a cui siamo, purtroppo, abituati ma devono aderire alle stringenti scadenze europee, con il termine ultimo fissato, per la rendicontazione, al 31 agosto 2026. La rimodulazione è stata, quindi, necessaria per assicurare, ai progetti che rischiavano di non rientrare nei tempi e negli obiettivi del Pnrr, di non perdere i finanziamenti previsti. L'intervento del governo Meloni è stato, pertanto, necessario e lungimirante per scongiurare tale perdita poiché le opere oggetto della rimodulazione del Pnrr troveranno esecuzione attraverso altre fonti di finanziamento, tra l'altro con tempistiche più flessibili e più adatte alla realizzazione dei lavori stessi. L'attuale governo nazionale è impegnato ad utilizzare al meglio le risorse economiche assegnate dall'Europa alla nostra nazione e all'Abruzzo, senza alcuna dispersione, dimostrando così, ancora una volta serietà ed efficienza. Un vero esempio di buon governo che pone rimedio alle criticità contenute nel Pnrr ed ereditate dai passati governi che, invece, rischiavano di relegare il Piano ad un mero elenco di buoni propositi".

Il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli, assieme parlamentari Michele Fina e Luciano D’Alfonso e i consiglieri regionali Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci e Sandro Mariani ha però replicato:

“Tutto già ascoltato, compresi i suoni di trombe e fanfare. Stiamo parlando di centinaia e centinaia di progetti, per un totale di oltre mezzo miliardo di euro, che il governo sta chiedendo all’Unione europea di non finanziare più. Gli esponenti di Fratelli d'Italia, emulando lo stile più proprio del presidente Marsilio, invece di difendere l'Abruzzo vestono la maglietta del loro partito, infischiandosene della nostra regione. Nelle loro dichiarazioni mancano naturalmente le risposte che agli abruzzesi interessano di più: quali sono le fonti di finanziamento alternative, per quali opere? Sono state individuate? Quali sono le tempistiche? Abbiamo la sensazione che ci sia solo grande confusione e che in tutte le ipotesi possibili a pagare il prezzo di tanta improvvisazione sia sempre e comunque l'Abruzzo, che si vede scippare i fondi per opere importantissime”.