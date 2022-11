Pagamento delle bollette, Pignoli esulta: “Stanziati 20.000 euro per le famiglie bisognose”

Il consigliere comunale Massimiliano Pignoli esprime soddisfazione per l’accoglimento, in assise civica, di una sua idea per il caro bollette in favore delle fasce più deboli: "Questa mattina, durante il consiglio comunale - fa sapere Pignoli - su mia proposta è passata la ratifica di bilancio che ha assegnato ulteriori 20mila euro al Pis (Pronto Intervento Sociale) che permetterà ad alcune famiglie bisognose della nostra città di poter far fronte in questo periodo così delicato al pagamento delle bollette e delle utenze di luce e gas”.

In questa maniera, dice Pignoli, si consentirà “ai meno abbienti della nostra città di fare fronte a questi pagamenti, per cui invito tutte le famiglie interessate a rivolgersi agli uffici comunali preposti e agli assistenti sociali per poter compilare le domande. Quello di questa mattina - spiega - è solo il primo provvedimento in questo senso perché a fine mese, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione del 2023, mi attiverò per poter permettere lo stanziamento di fondi ancora più cospicui”.